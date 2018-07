Triestina, buon test ma vince la Lazio

AURONZO. Tre gol sono lo scarto minimo tra Lazio e Triestina pur in un’amichevole di inizio stagione. Ma proprio per questo e per le due classi di differenza il risultato serve solo agli annali. La Triestina ha dimostrato di avere già una sua fisionomia. Tradotto: la compattezza, l’aggressività, la ricerca del compagno sono le direttrici del lavoro di Pavanel racchiuso in un 4-3-1-2 molto elastico.Nella coppia d’attacco c’è spazio per il giovane Procaccio a duettare con Mensah. L’altra variante nell’undici titolare è Codromaz preferito a Libutti (Formiconi appena arrivato resta in panca). Per il resto Valentini esordisce tra i pali, protetto a sinistra da Sabatino (l’uomo dell’Arezzo voluto da Pavanel), Lambrughi e Codromaz al centro e Malomo a destra. La Triestina parte bene ma è la Lazio ad affondare alla prima occasione: Radu fugge a sinistra e sul suo cross si avventa Minala (14’) che insacca. Nella ripresa tutti i riflettori accesi su Ciro Immobile entrato per Rossi assieme alla formazione due, quella quasi titolare. Sul fronte alabardato Arma prende il posto di Procaccio. La Triestina resta a tre in difesa

ma è costretta a subire più che nel primo tempo. Ed è Valentini a salire due volte in cattedra sul bomber Immobile. Ma nulla può il portiere sulla bordata di destro del Ciro nazionale al 14’. Il tris lo cala Lulic che si sbarazza fin troppo facilmente di Libutti e infila Valentini al 35.