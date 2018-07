Triestina, test di lusso con la Lazio

TRIESTE. Dalla Prima categoria alla serie A: un salto enorme, un abisso di qualità in soli tre giorni. Nei suoi primi passi della nuova stagione, la Triestina passa infatti dall’Aviano alla Lazio, sei categorie di differenza che faranno dell’amichevole odierna un banco di prova completamente diverso per l’Unione di Pavanel rispetto alla facile goleada di domenica scorsa. Mercoledì si gioca ad Auronzo di Cadore, con calcio di inizio alle ore 17, e per i tifosi alabardati sarà una gioiosa occasione per rinnovare la tradizionale amicizia con i supporter biancocelesti. Ricordiamo che il costo

del biglietto è di 12 euro (sportelli operativi dalle ore 15): i tifosi dell'Unione potranno acquistare il tagliando d'ingresso esclusivamente presso la biglietteria sita accanto al Lago Santa Caterina, mentre i sostenitori della Lazio avranno a disposizione il botteghino sul lato opposto.