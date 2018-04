Battaglia all'Alma Arena, alla fine vince Udine CRONACA TWITTER

TRIESTE Dopo 50 minuti di battaglia l’Alma Trieste viene sconfitta in casa dalla Gsa Udine 79-85. Una sconfitta che fa male perché, oltre alla delusione dei settemila del PalaRubini Alma Arena per aver perso il secondo derby stagionale, obbliga Trieste a vincere in trasferta contro Montegranaro domenica prossima per poter chiudere al primo posto la regular season, facendo valere la differenza canestri a favore nei confronti di Bologna.

Cade anche l’imbattibilità casalinga che nella regular season durava dall’ottobre di due anni fa.

Partita dai mille volti, conche parte bene con Mussini e Bowers ma quando l’Usa è costretto a uscire in seguito a una gomitata al sopracciglio, si sveglia Udine che viene trascinata dal nuovo play Caupain.si disunisce e viene sorpassata dalla Gsa. Il terzo quarto si chiude sul 44-51 per Udine.

L’Alma riapre la gara con un 8-0 in 50” propiziato da Mussini, si va ai supplementari. Bowers si rivela il più affidabile e concreto dei biancorossi, Udine replica. Il primo overtime si chiude sul 71 pari.

Nel successivo, Dykes e Bushati puniscono qualsiasi errore - con Trieste che spreca ripetutamente i match-ball - e regalano a Udine un successo inatteso. Per l’Alma una prova che lascia più di qualche ombra, tradita proprio dagli uomini più attesi (10 punti appena Green, in valutazione negativa Cavaliero).