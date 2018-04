A Trieste con Udine Alma Arena con il tutto esaurito

TRIESTE. Non era difficile prevederlo ma Alma Trieste -Gsa, sfida che domenica riporterà il derby sul grande palcoscenico della regione, va verso il tutto esaurito. Trieste, ancora una volta, non tradisce le attese e conferma di essere una delle capitali del basket italiano pronta a mostrarsi in tutta la sua bellezza di fronte alle telecamere di Sportitalia. Serviva un altro biglietto da visita in vista del ritorno della nazionale a giugno contro la Croazia? Eccolo presentato a un movimento che di piazze come quella triestina, pronte a garantire seguito, interesse e passione, ha certamente bisogno.

leggi anche: Alma Trieste, punti preziosi a Piacenza CRONACA TWITTER E FOTO I biancorossi sfatano il tabù delle gare in trasferta e vincono, lottando, 66-69. Benissimo Mussini e Green, entrambi a quota 17



Non c'è ancora l'ufficializzazione del sold out ma sono davvero una manciata i posti ancora disponibili all'interno del palazzo. Se Trieste ha risposto bruciando in poco più di due giorni i posti a sua disposizione, buona è stata anche la risposta da parte dei tifosi friulani che, come ha raccontato il gm della Gsa, Davide Micalich, dovrebbero esaurire il contingente di seicento biglietti messo a disposizione dall'Alma.

I trecento posti della curva, quelli del secondo anello, sono stati già venduti adesso si sta procedendo alla vendita dei posti sottostanti, quelli più costosi. Sei i pullman che partiranno dal capoluogo friulano, carovana che sarà rinforzata dalle tante macchine dei tifosi che si muoveranno in autonomia con mezzi propri. Per definire le presenze all'interno del palazzo (lo scorso anno furono 6600) c'è adesso da capire quanto larga sarà la zona cuscinetto prevista per motivi di sicurezza.



Se ne parlerà giovedì nella riunione del Gos, per il momento la società ha tenuto fermi dei posti sulla base delle indicazioni giunte dalla questura pronta, nel caso, a rimettere in vendita biglietti se la "zona cuscinetto" dovesse essere limitata rispetto a quella della passata stagione. Derby atteso, dicevamo, tra due squadre a caccia dei rispettivi obiettivi.

Se l'Alma cerca il successo che blinderebbe il primo posto al termine della stagione regolare, rendendo vano l'inseguimento della Fortitudo nel girone Est e di Casale Monferrato e Scafati nel girone Ovest, Udine deve ancora mettere al sicuro la sua partecipazione ai play-off. Quello che sembrava un obiettivo ormai centrato, è stato rimesso in discussione dalla brusca frenata delle ultime settimane, calo che ha portato la formazione di Lino Lardo a inanellare tre sconfitte consecutive. Per la Gsa, vista la situazione di classifica e il calendario, basterà un successo nel match casalingo contro Imola ma certo, arrivare all'ultima sfida con l'incognita del dentro o fuori, potrebbe alzare la pressione attorno alla compagine friulana.