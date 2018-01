TRIESTE La sconfitta in trasferta per l'Alma sta diventando un vizio pericoloso. Dopo gli stop di Verona, Udine e Forlì i biancorossi sono stati sconfitti anche da Imola per 77-74. Dopo un match punto a punto i padroni di casa hanno preso un piccolo margine nel finale e Fernandez ha fallito il tiro da tre che avrebbe potuto portare il match all'overtime.

