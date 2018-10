Caltagirone e Doris in manovra, in gioco la presa su Generali

TRIESTE. Sulle torri della roccaforte italiana della finanza Francesco Gaetano Caltagirone da e Ennio Doris cercano di rafforzare le diverse posizioni. Ieri è arrivata la notizia che l’imprenditore romano ha aumentato la presa sul Leone, portando la sua quota dal 4,2 al 4,3%. Le operazioni sono avvenute tra l’8 e il 9 ottobre. Attraverso tre società ha rilevato sul mercato un pacchetto complessivo di 725.469 azioni con un investimento di oltre 10,4 milioni di euro, oltre a vendere opzioni sul titolo del Leone. Oggi Caltagirone è salito ancora portandosi a 3,47% di Trieste.

Il ruolo di Caltagirone

L’andamento di Generali, influenzato dallo spread, quota a prezzi bassi e quindi è il momento opportuno per arrotondare le partecipazioni. C’è chi dice che Caltagirone potrebbe farsi promotore di una cordata che potrebbe coinvolgere la famiglia Benetton, la Delfin e il gruppo De Agostini (che possiede l’1,5%) in vista del rinnovo del cda della prossima primavera e in attesa di conoscere il destino del patto di Mediobanca e le possibili ripercussioni.

Doris prova il patto light

Destino che ha visto intervenire nei giorni scorsi Ennio Doris, il banchiere di Tombolo, nel patto di sindacato di Mediobanca che di Generali è azionista di riferimento con il 13,04%, Doris starebbe cercando di coagulare i soci rimasti nell’intesa sul capitale di Piazzetta Cuccia attorno ad una ipotesi di patto light. Con la sua società in accomandita per azioni il banchiere tiene direttamente lo 0,21%, e attraverso Mediolanum una quota del 3,28% di Mediobanca. L’obiettivo è di portare gli azionisti poco sotto il 20% in attesa del ricambio della governance atteso nel 2020. Però superando gli aspetti vincolanti sui titoli dell’istituto guidato da Nagel. Regole stabilite dal precedente patto, che, dopo l'uscita di Vicent Bolloré, scadrà a gennaio 2019.

La Galassia del Nord

I movimenti dei due finanzieri si incrociano per quel legame indissolubile che c’è tra piazzetta Cuccia e il Leone di Trieste. E in generale influenza quell'interconnessione che lega i poli Unicredit, Mediobanca, Generali e chiamata Galassia del Nord. Dentro alla compagnia di Trieste e a Mediobanca stanno i capitali dei principali imprenditori veneti. Oltre al padovano Doris, i Benetton hanno il 2,10% di Piazzetta Cuccia e ovviamente il 3,04% di Generali. Del Vecchio con Delfin tiene il 3,15% del Leone. Come pure Ferak (anche se non è nel listone Mediobanca) ha l’1,3% e gli Amenduni, che del veicolo sono gli azionisti di maggioranza hanno anche lo 0,75% di Piazzetta Cuccia.

C’è da dire che il fronte veneto pare al momento molto meno attivo sul Leone del più movimentista Caltagirone. Del Vecchio ha appena iniziato l’era Essilor-Luxottica. E con i soci che intersecano i piani Mediobanca Generali ha in corso una piccola disputa per un obolo milionario: 500 milioni di euro per trasformare lo Ieo in un’eccellenza europea della cura oncologica.

Edizione su più fronti e resta attendista

I Benetton hanno altre cose di cui occuparsi in questo momento. E parliamo di faccende finanziarie. C’è il dossier Atlantia Abertis da portare a dama, l’incognita Aspi che comunque resta. E poi il fronte telecomunicazioni con Cellnex, ovvero ConnecT, su cui si intende fare un investimento di 1,5 miliardi di euro (loro ne dovranno mettere

900 milioni). Hanno Autogrill da sistemare con tutte le ipotesi di valorizzazione che sono sul tavolo. A cominciare dalla controllata americana. E in questo momento non sono movimentisti e aspettano di vedere il nuovo piano di Philippe Donnet, che verrà svelato a Milano il 21 di Novembre.