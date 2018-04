Tasse e multe non pagate, dal Fisco 6 mila avvisi in Friuli Venezia Giulia

UDINE. Una busta bianca che sarà recapitata con posta ordinaria per comunicare l’esistenza di un debito con uno o più enti e la possibilità di aderire alla cosiddetta “rottamazione bis”. Arriverà a circa 6 mila contribuenti del Friuli Venezia Giulia nei prossimi giorni.

Il mittente è l’Agenzia delle entrate-riscossione, e i destinatari sono i contribuenti potenzialmente interessati alla definizione agevolata. Nello specifico si tratta dei carichi che enti creditori, dai Comuni al Fisco passando per le Province, hanno affidato al concessionario della riscossione tra il primo gennaio e il 30 settembre 2017, per i quali non risulta ancora notificata la cartella o l’avviso e riguardano soprattutto tasse e multe non pagate.

È dunque possibile che il contribuente non sappia nemmeno di dovere dei soldi a qualcuno. Ma va detto che la rottamazione bis 2018 riapre i termini della sanatoria anche alle vecchie cartelle ma solo in alcuni casi.

È stato il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018 a consentire la definizione agevolata dei carichi, che ha sancito il proseguimento anche per quest’anno del beneficio fiscale introdotto nel 2017 con l’articolo 6 del decreto legge 193 del 2017, poi convertito con modificazioni nella legge 225 del 2017, che ha riconosciuto la possibilità per i contribuenti di optare, previa apposita domanda, della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia della riscossione e notificati dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Aderendo alla cosiddetta “sanatoria Equitalia” o “condono Equitalia”, il contribuente, ha potuto ottenere un forte sconto sul debito con l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora e pagando solo il tributo, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio, spese per notifica delle cartelle ed eventuali procedure esecutive.

Ora, con il nuovo decreto fiscale 2018 collegato alla legge di bilancio è stata prevista la nuova definizione agevolata, chiamata anche “rottamazione delle cartelle”, per le somme affidate all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 previa domanda entro il 15 maggio 2018.

Nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate verranno indicate la o le cartelle o gli avvisi che l’ente creditore ha affidato alla riscossione con indicazione del soggetto che li ha emessi, il debito residuo posto in carico alla riscossione, il debito che potrebbe essere oggetto di “rottamazione”, il debito da pagare in caso di adesione alla definizione agevolata e il debito escluso dalla “rottamazione” perché non ne ricorrono i presupposti di legge.

Diversamente da quanto avvenuto in passato, il contribuente sa dunque in anticipo quanto dovrebbe pagare in termini complessivi per chiudere i conti, risparmiando su sanzioni e interessi di mora.

La comunicazione in sé non ha alcun effetto vincolante e, come viene riportato nella lettera, l’importo da pagare a titolo di definizione agevolata verrà comunicato dall’Agenzia delle entrate riscossione, solo a chi presenterà la dichiarazione di adesione. Domanda che può essere presentata sia online, sia agli sportelli, sia attraverso i Caf o gli intermediari abilitati.

Complessivamente l’Agenzia ha spedito circa 300 mila lettere ai contribuenti per la “rottamazione bis” in Italia. Lo scorso anno erano state presentate circa 600 mila domande di adesione alla definizione agevolata, di cui circa 25 mila non avevano i requisiti formali per la corretta presa in carico, mentre il controvalore delle rimanenti 575 mila istanze superava gli 8 miliardi di euro.

I contribuenti avevano scelto nel 73% dei casi il pagamento in forma rateale e tra coloro che avevano scelto il pagamento dilazionato in 9 casi su 10 avevano optato per il numero massimo di rate.

Il 70% dei carichi indicati erano relativi all’Agenzia delle entrate, il 20% all’Inps, il 3% a Comuni e aziende di servizi comunali, il restante 7% alle altre Agenzie fiscali (Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia del demanio), Inail, Ministeri, Prefetture, Ordini professionali, Casse di previdenza, Camere di Commercio, Regioni.

In relazione alla tipologia dei soggetti che si erano avvalsi della possibilità della definizione agevolata,

l’86% dei soggetti richiedenti era composto da persone fisiche sulle quali insisteva il 43% dei crediti oggetto di richiesta, mentre il restante 14% dei soggetti richiedenti era composto da persone giuridiche, con il 57% dei crediti oggetto di richiesta.

